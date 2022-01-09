Video Yaşam Üsküdar'da alkollü sürücünün bariyerlere çarptığı lüks cipte yangın çıktı | Video
Üsküdar'da alkollü sürücünün bariyerlere çarptığı lüks cipte yangın çıktı | Video

Üsküdar'da alkollü sürücünün bariyerlere çarptığı lüks cipte yangın çıktı | Video

09.01.2022 | 08:48

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Üsküdar'da alkollü cip kullanan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kavşakta bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle alev alan lüks cip hurdaya döndü. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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