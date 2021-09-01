Üsküdar’da balıkçı oltasına dolanan martıyı vatandaşlar kurtardı | Video
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Üsküdar Sahil’de balık tutan vatandaşların olta misinalarına bir martı dolandı. Olta yardımıyla kıyıya çekilen martı, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Üsküdar Sahil'de meydana geldi. Sahile balık tutmaya gelen vatandaşların attığı olta misinaları deniz üzerinde duran martıya takıldı. Misinadan kurtulmak isteyen martının çabaları sonuç vermedi. Olta yardımıyla kıyıya çıkartılan martı vatandaşların yardımıyla dolandığı misinadan kurtarıldı. Yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, misinaya dolanan martıyı vatandaşların kurtarmaya çalıştığı ve misinadan kurtarılan martının denize bırakıldığı görülüyor.