Video Yaşam Üsküdar’da bir binanın çatısında yangın

Üsküdar’da bir binanın çatısında yangın

Üsküdar’da bir binanın çatısında yangın
13.02.2020 | 14:21

İstanbul Üsküdar’da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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