Video Yaşam Üsküdar’da duvara çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı | Video
Üsküdar’da duvara çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı | Video

Üsküdar’da duvara çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı | Video

02.01.2023 | 15:16

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Üsküdar’da yokuş aşağıya inmeye çalışan beton mikseri sürücüsü, aracın emniyet kolunu çekmeyi unutunca kayarak bir emlak ofisinin duvarına çarptı. Kazada kayan beton mikserini tutmaya çalışan sürücü yaralandı.

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Kaza, Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Valide Kahyası Sokak ile Çavuşdere Caddesi kesişiminde meydana geldi.

İddiaya göre, Ahmet Açıkel, kullandığı beton mikseriyle Valide Kahyası Sokak'tan inmek isterken yokuşta aracını durdurarak beton mikserinin yoldan geçip geçemeyeceğini kontrol etmek istedi. Bu sırada beton mikserinin emniyet kolunu çekmeyi unutunca araç kaymaya başladı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kaymaya başlayan beton mikseri Çavuşdere Caddesi üzerindeki bir emlak ofisinin duvarına çarptı. Açıkel, kazayı hafif yaralı olarak atlatırken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis sokakta önlem alırken beton yüklü mikserin kaldırılma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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