Video Yaşam Üsküdar’da fırıncılara meydan dayağı kamerada | Video
Üsküdar’da fırıncılara meydan dayağı kamerada | Video

Üsküdar’da fırıncılara meydan dayağı kamerada | Video

11.04.2022 | 09:24

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OTOMATİK OYNAT

Üsküdar’da fırıncılara meydan dayağı kamerada | Video 00:42
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Üsküdar’da bir grup kalabalık tartışma yaşadığı fırıncı esnafıyla cadde ortasında kavgaya tutuştu. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinden geçen bir grup ile fırıncı esnafı olan çalışanlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup cadde ortasında kavgaya tutuştu. Çevredeki vatandaşların çığlık atarak uzaklaştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga esnasında taraflardan biri ise karşı tarafa kask fırlattı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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