Video Yaşam Üsküdar'da gece yarısı elektrikli testereyle ağaç kesenler suçüstü yakalandı | Video

Üsküdar'da gece yarısı elektrikli testereyle ağaç kesenler suçüstü yakalandı | Video

Üsküdar'da gece yarısı elektrikli testereyle ağaç kesenler suçüstü yakalandı | Video
17.03.2021 | 15:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Kayseri'de trafik kazası! 25 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler | Video 01:19
SON DAKİKA: Kayseri'de trafik kazası! 25 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler | Video 17.03.2021 | 19:39
Kayseri'de tabancayla rastgele ateş eden koca yakalandı 02:43
Kayseri'de tabancayla rastgele ateş eden koca yakalandı 17.03.2021 | 17:26
Zonguldak'ta kaza yapan kadın sürücü şoka girip dakikalarca ağladı | Video 03:28
Zonguldak'ta kaza yapan kadın sürücü şoka girip dakikalarca ağladı | Video 17.03.2021 | 17:26
Diyarbakır'da kadın cinayeti! 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu | Video 01:51
Diyarbakır'da kadın cinayeti! 2 çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu | Video 17.03.2021 | 17:26
Kasayı bıçakla açamayınca sadaka kutusunu alıp gitti | Video 01:20
Kasayı bıçakla açamayınca sadaka kutusunu alıp gitti | Video 17.03.2021 | 17:03
Müge Anlı'da SON DAKİKA! Esrarengiz şekilde ortadan kaybolan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'e ne oldu? | Video 02:53
Müge Anlı'da SON DAKİKA! Esrarengiz şekilde ortadan kaybolan döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'e ne oldu? | Video 17.03.2021 | 17:01
Firardayken AVM’yi soymaya çalıştı! Soygun girişiminde suçüstü yakalandı! 00:51
Firardayken AVM’yi soymaya çalıştı! Soygun girişiminde suçüstü yakalandı! 17.03.2021 | 16:45
Pakistan’da fabrikada yangın: 3 yaralı | Video 00:59
Pakistan’da fabrikada yangın: 3 yaralı | Video 17.03.2021 | 16:12
Ailesinin evde tek başına bıraktığı 2 çocuğu, itfaiye kurtardı | Video 01:19
Ailesinin evde tek başına bıraktığı 2 çocuğu, itfaiye kurtardı | Video 17.03.2021 | 16:26
Batman’da demir dubaları böyle çaldılar | Video 00:40
Batman’da demir dubaları böyle çaldılar | Video 17.03.2021 | 16:12
Bahis oynatan şebekeye operasyon. El bombası ele geçiren polis ekipleri şaşkına döndü | Video 00:53
Bahis oynatan şebekeye operasyon. El bombası ele geçiren polis ekipleri şaşkına döndü | Video 17.03.2021 | 16:12
SON DAKİKA: Artvin'deki yangın dehşeti kamerada! 50'ye yakın ev alev alev yandı... | Video 03:23
SON DAKİKA: Artvin'deki yangın dehşeti kamerada! 50'ye yakın ev alev alev yandı... | Video 17.03.2021 | 15:47
Tekirdağ'da toprağa gömülü bulunan top mermisi böyle imha edildi | Video 00:36
Tekirdağ'da toprağa gömülü bulunan top mermisi böyle imha edildi | Video 17.03.2021 | 15:45
Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi | Video 00:33
Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi | Video 17.03.2021 | 15:41
Üsküdar'da gece yarısı elektrikli testereyle ağaç kesenler suçüstü yakalandı | Video 03:57
Üsküdar'da gece yarısı elektrikli testereyle ağaç kesenler suçüstü yakalandı | Video 17.03.2021 | 15:11
Son dakika! Artvin'de büyük yangın! 50'den fazla ev... | Video 02:02
Son dakika! Artvin'de büyük yangın! 50'den fazla ev... | Video 17.03.2021 | 15:22
İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu şüpheli İstanbul’da yakalandı | Video 00:21
İnterpol’ün kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu şüpheli İstanbul’da yakalandı | Video 17.03.2021 | 14:58
Binaların yıkılmasını film izler gibi izliyorlar | Video 04:39
Binaların yıkılmasını film izler gibi izliyorlar | Video 17.03.2021 | 14:48
Avukat cinayetine meslektaş tepkisi | Video 00:07
Avukat cinayetine meslektaş tepkisi | Video 17.03.2021 | 14:27
İstanbul’da görenleri korkutan manzara... Önce kırmızı sonra mavi! 08:14
İstanbul’da görenleri korkutan manzara... Önce kırmızı sonra mavi! 17.03.2021 | 12:25

Üsküdar sahilde gece yarısı elektrikli testere ile ağaç kesen 1'i kadın 4 kişi suçüstü yakalandı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gece 02.15’te Kız Kulesi’nin karşısında, 3 kişiyi ellerinde hızarlarla yakaladık. Maalesef 2 yetişkin ağacı kesmişler, diğerlerini kesemeden yakalandılar. Tutanak tuttuk, polise teslim ettik" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün gece saat 02.30'da Üsküdar Kız Kulesi karsısında bulunan alanda meydana geldi. Biri kadın olmak üzere toplam 4 kişiden oluşan grup elektrikli testere ile 6 tane yaş ağacı kesti. Gece devriyesi atan zabıta ve polis ekipleri gece yarısı kaçak ağaç kesen 4 şahıs suçüstü yakaladı. Karakola götürülen şahıslar haklarında sokağa çıkma yasağı ve ağaç kesmekten dolayı adli ve idari para cezası uygulandı. Şahıslar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili Üsküdar Belediyesi Zabıta Müdür Yardımcısı İbrahim Kocaoğlu, "Bizim sabaha kadar olan nöbetçi ekiplerimiz var. İhbar geliyor polis ile beraber müdahale yapıyorlar. Saat 02.00'de 1'i kadın toplam 4 kişi ağaçları keserken ekiplerimiz yakalıyor. Biz kişiler hakkında belediye uygulama yönetmeliğine göre zabıt tuttuk, para cezası çıkacak ayrıca karakola götürdüler. Adli işlem başlatıldı. Toplam 2'si büyük olmak üzere 6 tane ağaç kesmişler. Niye kestiklerini söylemiyorlar. Sonuç itibari ile adli soruşturma sonucunda belli olacak. Şimdiye kadar ilk kez böyle bir ağaç kesimi ile karşılaştık. Elektrikli testere ile kesmişler ağaçları" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA