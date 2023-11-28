Üsküdar'da hatalı dönüş yapan araç kazaya sebep oldu | Video 28.11.2023 | 08:54 Üsküdar'da hatalı dönüş yapmak isteyen sürücü, seyir halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç orta refüje çıkarken, kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 23.00 sıralarında Üsküdar, Çengelköy Mahallesi, Nato Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre sürücü ismi öğrenilemeyen 34 DDG 838 plakalı araç seyir halindeyken, yine aynı cadde üzerinde sola dönüş yapmak isteyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FFZ 134 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle seyir halindeki 34 DDG 838 plakalı araç yolun ortasındaki refüje çıktı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.