Üsküdar'da hatalı sollama sonucu yaşanan kaza kamerada | Video
ÜSKÜDAR'da hatalı sollama yapan otomobil sürücüsü karşı yönden gelen başka bir otomobil ile çarpıştı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:50
Doğu Ekspresi'nde bayram yoğunluğu yaşanıyor | Video 19.04.2023 | 10:26
01:01
Gaziantep’te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklu | Video 19.04.2023 | 10:33
02:06
Halk efsanesine, defineci tahribatı | Video 19.04.2023 | 10:26
07:27
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Nisan 2023 Çarşamba atv izle! | Video 19.04.2023 | 10:27
02:04
Otomobil, iş yerinin tel örgülerine çarpıp araziye uçtu: 1 yaralı | Video 19.04.2023 | 10:02
04:29
Mıcıra kapılan otomobil şarampole yuvarlandı: 2’si ağır 5 yaralı | Video 19.04.2023 | 09:53
01:11
Üsküdar'da hatalı sollama sonucu yaşanan kaza kamerada | Video 19.04.2023 | 09:44
00:39
01:42
Anadolu Yakası'nda etkili olan sis böyle görüntülendi | Video 19.04.2023 | 09:35
00:42
Karadeniz gazının ilk alevleri geceyi aydınlattı | Video 19.04.2023 | 08:56
00:50
01:50
Fatih'te sepetli vinç devrildi: 2 yaralı | Video 19.04.2023 | 08:41
00:21
Samsun’da kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı: 3 yaralı | Video 19.04.2023 | 08:41
00:26
İstanbul’u bir anda yağmur bulutları kapladı, gündüz geceye döndü | Video 19.04.2023 | 08:14
00:49
01:47
01:20
AK Parti'den 2023 seçimleri için yeni reklam filmi: Biz Türkiye'yiz | Video 19.04.2023 | 00:01
00:26
İstanbul’u bir anda yağmur bulutları kapladı, gündüz geceye döndü | Video 18.04.2023 | 23:48
03:13
Bayramda peşi sıra müjdeler! İşte 4 adımlı paket ve ayrıntıları… | Video 18.04.2023 | 22:02