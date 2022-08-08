Video Yaşam Üsküdar’da İETT otobüsü kaza yaptı, otobüsün boş olması faciayı önledi | Video
Üsküdar’da İETT otobüsü kaza yaptı, otobüsün boş olması faciayı önledi | Video

Üsküdar’da İETT otobüsü kaza yaptı, otobüsün boş olması faciayı önledi | Video

08.08.2022 | 08:32

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Üsküdar’da Kısıklı Caddesi üzerinde, bir kadın şoför idaresinde olan İETT otobüsü, kayganlaşan zeminde direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi ile yol kenarında bulunan aydınlatma direği ve elektrik panosunu kırarak sürükledi. Kazada İETT otobüsünün boş olması felaketi önledi.

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Kaza, 06.30 sıralarında Üsküdar Kısıklı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kadın şoförün idaresinde bulunan İETT otobüsü, Kısıklı Caddesi üzerinde seyir halindeyken ıslak zeminden dolayı direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle yol kenarında bulunan elektrik direğini kırdı.

Kaymaya devam eden İETT otobüsü elektrik hatlarının bulunduğu bir panoyu da kırarak altına aldı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi. Otobüsün kaza anında boş olması olası bir faciayı önledi. Yaşanan kazada İETT otobüsünde maddi hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri çevrede başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alırken, elektriktik ekipleri kaldırıma düşen elektrik hatlarını kesti. Kazaya karışan İETT otobüsü olay yerinden kaldırılırken trafik normal seyrine döndü.

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