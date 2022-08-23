Üsküdar'da ilginç uyku! Biri otomobil üstünde, diğeri sahildeki kayalıklarda uyudu | Video
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Üsküdar'da bir vatandaş sahil şeridine park ettiği otomobil üzerinde uyuyakaldı. Şahsın otomobil üstünde, bir diğer şahsın ise sahildeki kayalıklarda uyuduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.