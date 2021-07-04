Video Yaşam Üsküdar'da kablo hırsızına mahalle sakininden dayak kamerada | Video

Üsküdar'da kablo hırsızına mahalle sakininden dayak kamerada | Video

Üsküdar'da kablo hırsızına mahalle sakininden dayak kamerada | Video
04.07.2021 | 10:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Üsküdar'da kablo hırsızına mahalle sakininden dayak kamerada | Video 01:07
Üsküdar'da kablo hırsızına mahalle sakininden dayak kamerada | Video 04.07.2021 | 10:18
Bisikletini nakliye arabasına çevirdi, ölüme davetiye çıkardı | Video 00:53
Bisikletini nakliye arabasına çevirdi, ölüme davetiye çıkardı | Video 04.07.2021 | 10:18
Çift başlı doğan kuzu, 10 dakika yaşayabildi | Video 00:50
Çift başlı doğan kuzu, 10 dakika yaşayabildi | Video 04.07.2021 | 10:18
Bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yapan sürücü 3 araca çarpıp takla attı | Video 04:16
Bisikletli çocuğa çarpmamak için manevra yapan sürücü 3 araca çarpıp takla attı | Video 04.07.2021 | 09:55
Afyonkarahisar’ın küçük saklı cenneti ‘İnli Balıklı Gölü’ böyle görüntülendi | Video 02:41
Afyonkarahisar’ın küçük saklı cenneti ‘İnli Balıklı Gölü’ böyle görüntülendi | Video 04.07.2021 | 09:55
Polise saldıran alkollü sürücüye biber gazlı müdahale | Video 00:49
Polise saldıran alkollü sürücüye biber gazlı müdahale | Video 04.07.2021 | 09:52
Türk kovboy kaçan kurbanı böyle yakalamaya çalıştı 00:13
Türk kovboy kaçan kurbanı böyle yakalamaya çalıştı 04.07.2021 | 09:42
Metroda maske kavgası kamerada | Video 01:15
Metroda maske kavgası kamerada | Video 04.07.2021 | 09:42
Boğalar kasaya sığmayınca ortalık karıştı | Video 00:48
Boğalar kasaya sığmayınca ortalık karıştı | Video 04.07.2021 | 09:42
Amasya'da dolu felaketinde seralar ve çatılar delik deşik oldu | Video 05:42
Amasya'da dolu felaketinde seralar ve çatılar delik deşik oldu | Video 04.07.2021 | 09:28
Araçtan havaya ateş açtı! Silahlarla suçüstü yakalandı | Video 00:46
Araçtan havaya ateş açtı! Silahlarla suçüstü yakalandı | Video 04.07.2021 | 09:41
Uluslararası göçmen kaçakçılarına darbe. ABD ve Kanada’ya böyle giriş yapmışlar | Video 00:50
Uluslararası göçmen kaçakçılarına darbe. ABD ve Kanada’ya böyle giriş yapmışlar | Video 04.07.2021 | 09:30
Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı Marmaris konserine çıkmadı, hayranları isyan etti | Video 03:47
Ünlü şarkıcı Irmak Arıcı Marmaris konserine çıkmadı, hayranları isyan etti | Video 04.07.2021 | 08:47
İzmir’deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı | Video 01:51
İzmir’deki korkunç cinayetin zanlısı yakalandı | Video 04.07.2021 | 08:47
İzmir’de göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralandı | Video 01:14
İzmir’de göğsünden bıçaklanan kişi ağır yaralandı | Video 04.07.2021 | 08:47
‘Kim Milyoner Olmak İster’den elenen yarışmacının verdiği tepki geceye damga vurdu! | Video 01:32
‘Kim Milyoner Olmak İster’den elenen yarışmacının verdiği tepki geceye damga vurdu! | Video 04.07.2021 | 01:05
Son dakika: Ataköy'de ağaçlık alanda yangın | Video 03:29
Son dakika: Ataköy'de ağaçlık alanda yangın | Video 03.07.2021 | 22:51
Bursa'da kızlar kavga etti, esnaf zor ayırdı! | Video 00:50
Bursa'da kızlar kavga etti, esnaf zor ayırdı! | Video 03.07.2021 | 19:30
Şile’de sağanak yağış hayatı felç etti | Video 03:10
Şile’de sağanak yağış hayatı felç etti | Video 03.07.2021 | 19:27
Türkiye’de yapılan toplam aşı sayısı | Video 00:45
Türkiye’de yapılan toplam aşı sayısı | Video 03.07.2021 | 19:08

Üsküdar'da kablo çalarken fark edilen hırsızlık şüphelisi, tartıştığı mahalle sakininden dayak yedi. Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Üsküdar'da öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde alt yapı çalışma sıralarında döşenen kabloların çalmaya çalışan şüpheli görevliler tarafından fark edildi. Bu sırada görevlilerin yanında toplanan mahalle sakinleriyle hırsızlık şüphelisi arasında tartışma çıktı. Tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir mahalle sakini hırsızlık şüphelisine kafa attı. Yere düşen şüpheli kaldırımdaki taşı alarak karşılık vermeye çalışırken, çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Taraflar ayrıldıktan sonra şüpheli olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, olayla ilgili güvenlik kameralarını inceledikten görüntülerde tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA