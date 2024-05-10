Üsküdar'da midibüs yandı, köprü trafiği durdu | Video
Üsküdar'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir midibüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Yanan araca itfaiye ekipleri müdahale ederken, köprü trafiği Avrupa yönüne bir süreliğine durdu.
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