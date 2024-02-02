Üsküdar'da park halindeki cip yanarak kullanılamaz hale geldi | Video
Üsküdar'da park halinde bulunan cip yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın cipin önünde park halinde bulunan bir otomobile de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını hemen kontrol altına alırken cip kullanılamaz hale geldi.
Otomobil sahibi Kerim Eraslan olay ile ilgili, "Biz uyuyorduk, zaten buraya çevik kuvvet çok yakın olduğu için büyük ihtimalle devriye atan polislerden bir fark etti. 5-6 tane polis megafonlar ile mahalle sakinlerine seslendi. Bu şekilde duyduk uyandık. Yani kundaklama mı normal bir yanma mı bilmiyoruz. Çok fazla araba olduğu için, sokaklar da dar olduğu için bu arabalar yanıyor. Benim arabama da sıçramış oldu. Geçmiş olsun diyelim'' dedi.
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