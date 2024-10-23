Üsküdar’da polise çekiçle saldırı: 3 yaralı | Video
Üsküdar’da polis tarafından durdurulan emekli subay ile polis arasında tartışma çıktı. Emekli subay polise çekiç ile saldırırken, oğlu ise silahla ateş etti. Bunun üzerine görevli diğer polis memuru baba ve oğluna ateş ederek şüphelileri etkisiz hale getirdi. Yaralanan 1’i polis 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:53
Üsküdar’da polise çekiçle saldırı: 3 yaralı | Video 23.10.2024 | 13:36
03:43
00:38
Drift aşığı kurnaz tamirciye ceza şoku | Video 23.10.2024 | 10:30
02:06
Dubai çikolatasından sonra, şimdi de Dubai baklavası | Video 23.10.2024 | 09:35
02:54
01:51
04:50
00:56
02:33
Aile katliamında ölü sayısı 3'e yükseldi, şüpheli tutuklandı | Video 23.10.2024 | 06:15
02:18
Yüksekova'ya kış geldi: Lapa lapa kar yağışı başladı | Video 23.10.2024 | 06:15
00:21
Kırıkkale’de korkutan yangın: 2 kişi dumandan zehirlendi 23.10.2024 | 01:57
00:11
Antalya'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpma anı kamerada 22.10.2024 | 18:27
01:48
00:46
HSK’da dehşet! Başmüfettiş mescitte boğazından bıçaklandı | VİDEOHABER 22.10.2024 | 15:02
00:13
Karısını ve kayınbabasını vurma anı saniye saniye görüntülendi | Video 22.10.2024 | 13:12
04:27
Gebze'deki patlamada 7 kişi yaralandı, 3 bina hasar gördü | Video 22.10.2024 | 13:12
01:41
02:32
Gaziosmanpaşa'da yanan iş yeri böyle görüntülendi | Video 22.10.2024 | 13:12
01:15
Nemrut Krater Gölü’nde Atlas kuyruklu yıldızı böyle görüntülendi 22.10.2024 | 09:09