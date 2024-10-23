Video Yaşam Üsküdar’da polise çekiçle saldırı: 3 yaralı | Video
Üsküdar’da polise çekiçle saldırı: 3 yaralı | Video

Üsküdar’da polise çekiçle saldırı: 3 yaralı | Video

23.10.2024 | 13:36

Üsküdar’da polis tarafından durdurulan emekli subay ile polis arasında tartışma çıktı. Emekli subay polise çekiç ile saldırırken, oğlu ise silahla ateş etti. Bunun üzerine görevli diğer polis memuru baba ve oğluna ateş ederek şüphelileri etkisiz hale getirdi. Yaralanan 1’i polis 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Olay, Üsküdar Söğütlü Çayır Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, arabasıyla seyir halinde olan ve emekli subay olduğu öğrenilen Y.T.O., denetim yapan polis tarafından durduruldu. Bu nedenle aralarında çıkan tartışma sonrasında emekli subay Y.T.O., avukat oğlu K.O.'yu arayarak olay yerine gelmesini istedi. Olay yerine gelen avukat, babasını durduran polisle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle emekli subay Y.T.O, çekiçle polisin kafasına vurdu. Oğlu K.O. ise silahla ateş etti. Bunun üzerine görevli diğer polis memurunun da ateş açması sonucu Y.T.O. ve K.O. isimli şüpheli şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 1'i polis 3 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.
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