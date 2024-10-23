Üsküdar’da polise saldıran baba ve oğul kamerada... Tutuklandılar!
İstanbul Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi’nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda polisler ile baba oğul arasında tartışma çıktı çıka tartışmada polislere çekiçle saldırdığı öne sürülen avukat Yaşar Tarık O. Ve babası Kadir O. Silahla vurularak yaralandı. İlk belirlemelere göre araçta bulunan iki sivil polisin yanına gelen baba oğul sen benim kardeşimi kızımı taciz eden Volkansın diyerek darp etmeye başladı. Polisler de kendilerine saldıran şahıslara ateşle karşılık verdi. Çekiçle başından yaralanan polis ile baba ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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