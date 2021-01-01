Üsküdar’da sokak ortasında erkek cesedi bulundu | Video
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Üsküdar’da mahalle bekçileri sokak ortasında 24 yaşında bir erkek cesedi buldu.
Olay saat 04.30 sıralarında Eski Toptaşı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle bekçileri cadde üzerinde yerde hareketsiz yatan bir kişiye rastladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Ali D. T'nin (24)hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonrasında olay yeri inceleme ekiplerleri gelerek ceset üstünde incelemelerde bulundu.
Olayda intihar şüphesi üzerinde durulurken, ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.