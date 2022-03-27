Üst araması bahanesiyle soygun yapan sahte polis yakalandı | Video

İstanbul Fatih’te yabancı uyruklu kişileri hedef alan bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp üst araması bahanesiyle soydu. Çantalarındaki paraların eksik olduğunu fark eden kişiler durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından kamera görüntülerinden tespit edilen sahte polis Adel B’nin üzerinden sahte kimlik ve mağdurlardan aldığı paralar çıktı.

Iraklı H.A.F., Fatih'te sokak üzerinde aracıyla park halinde beklediği sırada yanına polis olduğunu söyleyen bir kişinin geldiğini, kimlik kontrolü ve arama yaptıktan sonra ayrıldığını, daha sonra 600 dolar parasını yerinde olmadığını fark ettiğini söyleyerek polise şikayetçi oldu. Türkmenistanlı R.R. de yaşadığı benzer bir olay sonrası 300 dolarının çalındığını söyleyerek polise başvurdu. Peş peşe yaşanan olayların ardından Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Olayların yaşandığı sokaklardaki kamera görüntüleri inceleyen ekipler, paraları İranlı Adel B'nin (52) aldığını belirledi. Tırnakçılık yöntemiyle paraları aldığı belirlenen Adel B'nin yapılan üst aramasında da sahte kimlik ve tırnakçılıktan elde ettiği 567 dolar ve 150 lira ele geçti. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan Adel B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.