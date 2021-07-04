Üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobil çarptı! Dehşete düşüren diyaloglar kamerada

Büyükçekmece’de üst geçit yerine otoyoldan karşıya geçmeye çalışan hemşireye otomobil çarptı. Feci kaza, üst geçidi kullanmayan 2 hemşireyi şaka amacıyla kayda alan arkadaşları tarafından çekilen görüntülere yansıdı. Arkadaşlarını kayda alan kişinin, feci kazadan saniyeler öncesinde arkadaşlarını uyararak “İki genç kızı ölüm aldı” şeklinde diyaloglarda bulundukları görüldü. Kazada genç hemşire ağır şekilde yaralandı.

Olay, dün 18:00 sıralarında Büyükçekmece-Silivri istikameti Güzelce mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir hastanede çalışan 3 hemşire arkadaş mesai bitiminde kaldıkları lojmana dönmek istediler. Bu sırada isimleri öğrenilemeyen iki hemşire yolun karşısına geçmek istedi. Diğer arkadaşları ise defalarca üst geçidi kullanmaları için ısrar etti. Ancak söz dinlemeyen iki hemşire araç yoğunluğunun yüksek olduğu yolda canlarını riske atarak geçmeye çalıştılar.

50 METRE İLERİDEKİ ÜST GEÇİDİ KULLANMADILAR

Hemen 50 metre ilerideki üst geçidi kullanmayıp yola atlayan iki hemşireden biri tam karşıya geçtiği sırada, seyir halinde yolda ilerleyen bir arabanın vurmasıyla ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan hemşire hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Yaşanan kaza anı ise diğer hemşire arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi. Defalarca üst geçidi kullanmalarını için uyardığı arkadaşlarını cep telefonuna kaydeden şahıs, kaza anını da kaydetti. Kaza öncesinde," ben defalarca uyardım üst geçidi kullanmıyorlar. Kız öleceksiniz bak" gibi aralarında diyalog geçen hemşirelerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.