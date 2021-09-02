Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor | Video
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Usta oyuncu Ferhan Şensoy'a veda töreninde sevenleri Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda hazır bulundu. Seyircisi Ferhan Şensoy'u uğurlamak için tiyatronun kapısında saatlerce bekledi.