Video Yaşam Ustasını 79 bıçak darbesiyle öldürmüştü, son savunmasında taciz iddiasında bulundu | Video
Ustasını 79 bıçak darbesiyle öldürmüştü, son savunmasında taciz iddiasında bulundu | Video

Ustasını 79 bıçak darbesiyle öldürmüştü, son savunmasında taciz iddiasında bulundu | Video

10.03.2023 | 13:21

Bolu'da tavuk üretim çiftliğinde çıkan kavgada ustasını 79 bıçak darbesiyle öldüren sanık savunmasında, cinsel tacize uğradığını iddia etti. Mahkeme heyeti, önceki savunmalarda belirtilmeyen taciz iddiasının indirim için ortaya atıldığına kanaat getirdi. Sanık, indirim uygulanmadan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Yenigeçitveren köyü mevkiindeki tavuk üretim çiftliğinde 10 Ocak 2022'de meydana gelen olayda, Necati G. (26) ile 61 yaşındaki Ahmet Kuyucu arasında kavga çıkmış, Necati G. cebinden çıkardığı bıçakla mesai arkadaşı Kuyucu'ya saldırmıştı. Kalbine ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 79 bıçak darbesiyle yere yığılan Kuyucu, hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Necati G. ise tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"KAN BEYNİME SIÇRADI"
Sanık Necati G.'nin Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Savunması için söz hakkı verilen Necati G., Ahmet Kuyucu'nun kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Necati G., "Şimdiye kadar utancımdan bu olayı sizlere söyleyemedim. Cinayeti işlememin nedeni; yatağımda, banyoda ve mutfakta uğradığım cinsel tacizden kaynaklıydı. Olay günü ustam, bana yine cinsel saldırıda bulununca kan beynime sıçradı ve mutfakta bulduğum ekmek bıçağıyla maktule saldırdım. Kendim teslim oldum. Jandarmaya ve ambulansa bile ben haber verdim" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, önceki duruşmalarda sanığın cinsel taciz olayını belirtmemesi, indirim uygulanması için iddiayı ortaya attığına kanaat getirdi. Sanık Necati G., indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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