Video Yaşam Usulsüz senetle 8 kişiyi dolandıran 4 şüpheli gözaltına alındı | Video
Usulsüz senetle 8 kişiyi dolandıran 4 şüpheli gözaltına alındı | Video

Usulsüz senetle 8 kişiyi dolandıran 4 şüpheli gözaltına alındı | Video

22.02.2025 | 12:57

Nevşehir'de otomobil alım-satımı adı altında usulsüz senetler düzenleyerek 8 kişiyi dolandıran 4 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı.

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Nevşehir Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; JASAT timleri tarafından yapılan çalışmada otomobil alım-satımı adı altında usulsüz senetler düzenleyerek 8 kişiyi dolandıran şahıslara yönelik operasyon yapıldı. 'Dolandırıcılık, Özel Belgede Sahtecilik ve Yağma' suçları işledikleri belirlenen 4 şahsa ait ev ve iş adreslerinde Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet usulsüz düzenlenmiş senet ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıstan M.O.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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