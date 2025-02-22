Usulsüz senetle 8 kişiyi dolandıran 4 şüpheli gözaltına alındı | Video 22.02.2025 | 12:57 Nevşehir'de otomobil alım-satımı adı altında usulsüz senetler düzenleyerek 8 kişiyi dolandıran 4 şüpheli, jandarmanın operasyonuyla gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Nevşehir Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; JASAT timleri tarafından yapılan çalışmada otomobil alım-satımı adı altında usulsüz senetler düzenleyerek 8 kişiyi dolandıran şahıslara yönelik operasyon yapıldı. 'Dolandırıcılık, Özel Belgede Sahtecilik ve Yağma' suçları işledikleri belirlenen 4 şahsa ait ev ve iş adreslerinde Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan aramada 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet usulsüz düzenlenmiş senet ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıstan M.O.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.