Üvey annesini kardeşinin yanında kafasından silahla vurarak öldüren şahıs kamerada
Gaziosmanpaşa’da bir şahıs, üvey annesini kardeşinin yanında kafasından silahla vurarak öldürdü. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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