Üvey baba dehşeti kamerada! Vicdansız baba, üvey oğlunu tekme tokat böyle dövdü | Video
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Antalya’da beraber çalıştığı 14 yaşındaki üvey oğlunu iş yerinde tekme tokat döven şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, darp edilen çocuk devlet korumasına alındı.
GÜVENLİK KAMERASINI İZLEYENLER DEHŞETE DÜŞTÜ
K.S.'nin üvey oğlunu darp ettiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Farklı günlerde tekrarlanan şiddet olaylarında K.S.'nin çocuğu çalıştığı esnada yumrukladığı, kendisine sözlü karşılık bile vermeyen çocuğu tekmeleyip yere yatırdığı, yerde boğazını sıkıp sürüklediği, bunu defalarca tekrarladığı görüldü.