Video Yaşam Uygulama noktasına hatalı sürücü değil, aracının motoruna kedi kaçan sürücü geldi | Video
Uygulama noktasına hatalı sürücü değil, aracının motoruna kedi kaçan sürücü geldi | Video

Uygulama noktasına hatalı sürücü değil, aracının motoruna kedi kaçan sürücü geldi | Video

11.06.2024 | 08:46

Konya'da polis uygulama noktasına gelen bir araç sürücüsü, aracının motor kısmına kedi kaçtığını belirterek yardım istedi. Polis ve itfaiye ekipleri uzun uğraşlara rağmen kediyi çıkaramazken, sürücü aracı daha sonra yetkili servise götürmek için uygulama noktasından ayrıldı.

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Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerindeki polis uygulama noktasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis uygulama noktasına gelen 42 AGN 208 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Resul Şahin, aracının motorundan kedi sesi geldiğini söyleyerek aracını stop etti. Polis ekipleri aracın motor kaputunu açarak kedinin nerede olduğunu tespit ederken, bir süre sürücünün yardımıyla kediyi motor bölümüne girdiği kısımdan çıkartmaya çalıştı. Tüm çabalara rağmen kedinin motor bölümünden çıkmaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekipleri de aracın motoruna hava tutarak kediyi çıkartmak istedi ancak bu yöntem de yetersiz kalınca araç sürücüsü Resul Şahin yetkili servisten yardım alarak kediyi çıkartmaya karar verdi.

"BU ŞEKİLDE EVE GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"
Seyir halindeki aracından kedi sesi geldiğini fark eden sürücü Resul Şahin, "Dükkana gittik iş yerimizi kapatmak için, kapıları kapattık. Dışarı çıktık, arabaya bindik, daha sonra bir ses geldi. Trafik ışıklarına kadar geldik, ne olduğunu bilemedik. Orada dururken kedi sesini duyduk. Sağa çektik, tekrar kedi sesini duyduk ama göremedik. Bu sefer diğer dükkana gitmek için yola çıktık. Önümüze uygulama noktasındaki polis ekipleri denk geldi. Polislerden yardım istedik, kediyi çıkartmaya çalışıyoruz. Bu şekilde eve gitmeyi düşünmüyoruz" dedi.

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