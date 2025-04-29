Video Yaşam Uygulama noktasında durdurulan araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video
Uygulama noktasında durdurulan araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video

Uygulama noktasında durdurulan araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video

29.04.2025 | 11:53

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

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Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince ilde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan kontrollerde, 7 parça halinde, toplamda 3 kilo 959 gram skunk maddesi ele geçirildi.

M.A. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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