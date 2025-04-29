Uygulama noktasında durdurulan araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi | Video 29.04.2025 | 11:53 Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan araçta 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince ilde uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan kontrollerde, 7 parça halinde, toplamda 3 kilo 959 gram skunk maddesi ele geçirildi.M.A. isimli şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.