Uygulama noktasından kaçan kamyonun kasasında 91 düzensiz göçmen yakalandı | Video

Bitlis-Baykan Karayolu Tanrıyar Yol Kontrol Noktasında yapılan şok yol kontrol uygulamasında, 91 kaçak göçmen yakalandı.

Bitlis İl Jandarma ekipleri tarafından yapılan şok yol kontrol uygulamasında Türkiye plakalı bir kamyonun uygulama noktasına girmeyerek Diyarbakır istikametine doğru kaçtığı görüldü.

Yapılan takipte kamyonun Tanrıyar Köyü Şehitlik mevkiinde yol ortasında park edilmiş şekilde olduğu, şoförün ise kaçtığı tespit edildi. Kamyonun kasasında yapılan kontrolde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 91 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Bitlis Cumhuriyet Savcısının talimatıyla kaçan kamyon şoförünün yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Yakalanan 91 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.