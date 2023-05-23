Uygulama noktasından kaçtı, kapana yakalandı | Video 23.05.2023 | 16:53 Diyarbakır’da uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan uyuşturucu taciri yola atılan kapanla yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kırsaldan temin edilen yüklü miktardaki uyuşturucu maddelerin Diyarbakır il merkezine sevkiyatının yapılacağı bilgisi üzerine, Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Diyarbakır-Silvan Yolu Polis Uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan otomobilin lastikleri kapan atılarak patlatıldı. Lastikleri patladığı halde aracı durdurmayarak, hızla kaçmaya devam eden uyuşturucu taciri Ö.E., narkotik ekiplerinin kontrollü ve ısrarlı takibi sonucu, kısa sürede yakalandı. Durdurulan araçta adli makamlardan alınan kararla yapılan aramada, valizler içerisinde paketler halinde 44 kilo 100 gram uyuşturucu skank maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan hakkında işlem yapılan Ö.E. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.