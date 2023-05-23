Uygulama noktasından kaçtı, kapana yakalandı | Video
Diyarbakır’da uygulama noktasında polisin dur ihtarına uymayarak kaçan uyuşturucu taciri yola atılan kapanla yakalandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:45
Uygulama noktasından kaçtı, kapana yakalandı | Video 23.05.2023 | 16:53
03:05
01:34
Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1’i bebek 5 yaralı | Video 23.05.2023 | 16:23
01:28
Bayrampaşa’da tuvalet kavgası cinayetle bitti | Video 23.05.2023 | 16:10
00:45
00:55
00:37
04:54
03:15
Tekirdağ'daki depremzedeler önce kovuldu sonra saldırıya uğradı | Video 23.05.2023 | 14:16
03:57
01:21
04:06
05:30
04:34
00:22
Yumruk ve tekmeler havada uçuştu! O anlar kamerada | Video 23.05.2023 | 10:26
01:23
Şişli’de kanlı kafeterya baskınında yeni gelişme | Video 23.05.2023 | 10:26
07:00
Halı sahada hayat kurtaran müdahale kamerada | Video 23.05.2023 | 10:26
00:22
01:11
Gaziantep’te çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs tutuklandı | Video 23.05.2023 | 10:18
03:55
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 23 Mayıs 2023 Salı atv izle! | Video 23.05.2023 | 10:18