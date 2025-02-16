Video Yaşam Uykusu kaçan ayılar, 9 kiloluk levrekleri afiyetle midelerine indirdi | Video
Uykusu kaçan ayılar, 9 kiloluk levrekleri afiyetle midelerine indirdi | Video

Uykusu kaçan ayılar, 9 kiloluk levrekleri afiyetle midelerine indirdi | Video

16.02.2025 | 09:57

Bursa Hayvanat Bahçesinde bulunan boz ayılar, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle kış uykusunu unuttu. 9 kiloluk levreği gören ayılar, paylaşmak istemese de taşıyamadığı için birini bırakmak zorunda kaldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'da yaklaşık 206 bin metrekarelik alanda 149 türden bini aşkın hayvana ev sahipliği yapan ve yediden yetmişe birçok ziyaretçiyi ağırlayan Bursa Hayvanat Bahçesi, hayvanların doğal ortamlarındaki aktivitelerini de eksik etmiyor. Boz ayıların kasım ve nisan ayları arasında kış uykusuna yatması gerekirken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ayıların da uykusunu kaçırdı. Uyumak ile uyumamak arasında kararsız kalan ayılar için bakıcıları ise farklı tekniklerle onları doğal ortamlarında gibi hissetmelerini sağlıyor.

Bakıcılar tarafından 2 boz ayı için 2 tane 9 kiloluk levrek alanlarına bırakıldı. Balıkların kokusunu alan ayılar, biran önce yemek için harekete geçti. İlk önce balıklara ulaşan ayı, 9 kiloluk levreği, diğer balığın yayına taşıdı. İkisini de kendisi yemek için plan yapsa da, 18 kiloyu biranda ağzıyla kavrayamayan ayı, birini bırakmak zorunda kaldı. Balıkları alan ayılar, güneşli havada mideleri bayram etti.

Bakıcıları ise, hayvanat bahçesindeki bütün hayvanları doğal ortamlarında gibi hissetmelerini sağlamak için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını söyledi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kocası tarafından 5 yerinden bıçaklanan kadın: Cezaevinden çıkarsa, beni sağ bırakmaz diye korkuyorum | Video 06:49
Kocası tarafından 5 yerinden bıçaklanan kadın: "Cezaevinden çıkarsa, beni sağ bırakmaz diye korkuyorum" | Video 16.02.2025 | 10:40
Ankara’da barajlar alarm veriyor | Video 03:14
Ankara’da barajlar alarm veriyor | Video 16.02.2025 | 10:39
Yola çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaptı, ters yöne girip otobüse çarptı | Video 00:12
Yola çıkan kamyonete çarpmamak için manevra yaptı, ters yöne girip otobüse çarptı | Video 16.02.2025 | 09:57
Sokak ortasında eski eşini bıçakladı | Video 05:01
Sokak ortasında eski eşini bıçakladı | Video 16.02.2025 | 09:57
Kazada ağır yaralanan genç kız, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Video 01:58
Kazada ağır yaralanan genç kız, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti | Video 16.02.2025 | 09:57
Uykusu kaçan ayılar, 9 kiloluk levrekleri afiyetle midelerine indirdi | Video 03:56
Uykusu kaçan ayılar, 9 kiloluk levrekleri afiyetle midelerine indirdi | Video 16.02.2025 | 09:57
Tehdit, şantaj ve sahte senetle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 5 gözaltı | Video 02:27
Tehdit, şantaj ve sahte senetle dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 5 gözaltı | Video 16.02.2025 | 09:56
Yola kaçan topunu almak isteyen çocuğa araç çarptı | Video 00:28
Yola kaçan topunu almak isteyen çocuğa araç çarptı | Video 16.02.2025 | 08:41
Polis memuru eski kayınpederini vurmuştu: Dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 01:09
Polis memuru eski kayınpederini vurmuştu: Dehşet anlarına ait görüntüler ortaya çıktı | Video 16.02.2025 | 08:41
Maltepe’de trafik kazası: 1 ağır yaralı | Video 01:43
Maltepe'de trafik kazası: 1 ağır yaralı | Video 16.02.2025 | 08:40
Eyüpsultan’da alev alan araçta patlamalar peş peşe geldi | Video 04:31
Eyüpsultan'da alev alan araçta patlamalar peş peşe geldi | Video 16.02.2025 | 08:40
Tuzla’da kolonlarında çatlak tespit edilen bina boşaltıldı | Video 04:20
Tuzla'da kolonlarında çatlak tespit edilen bina boşaltıldı | Video 16.02.2025 | 08:40
Meteoroloji’den İstanbul’a uyarı: Kar ve soğuk hava geri mi dönüyor? Yeni haftada hava nasıl olacak? | Video 04:11
Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı: Kar ve soğuk hava geri mi dönüyor? Yeni haftada hava nasıl olacak? | Video 15.02.2025 | 16:12
Sözde yazar Ajlan Tekinkoç, çarşaflı kadınlara bu sözlerle nefret kustu: Tarla korkuluğu gibi duruyorsunuz! | Video 02:26
Sözde yazar Ajlan Tekinkoç, çarşaflı kadınlara bu sözlerle nefret kustu: "Tarla korkuluğu gibi duruyorsunuz!" | Video 15.02.2025 | 16:05
Manisa merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 10 kişi tutuklandı | Video 01:02
Manisa merkezli 3 ilde suç örgütüne operasyon: 10 kişi tutuklandı | Video 15.02.2025 | 15:12
Polis döşemecide gizli içki imalathanesini ortaya çıkardı: 5 gözaltı | Video 00:55
Polis döşemecide gizli içki imalathanesini ortaya çıkardı: 5 gözaltı | Video 15.02.2025 | 14:56
Ümraniye’de yol kesen magandalar otomobile saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 00:45
Ümraniye'de yol kesen magandalar otomobile saldırdı! Dehşet anları kamerada | Video 15.02.2025 | 14:49
Tokat’ta kan donduran cinayet! Baba 17 yaşındaki oğlunu keserle öldürdü! | Video 02:45
Tokat’ta kan donduran cinayet! Baba 17 yaşındaki oğlunu keserle öldürdü! | Video 15.02.2025 | 13:53
Firari cinayet zanlısının yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:17
Firari cinayet zanlısının yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 15.02.2025 | 13:36
Samsun’da kargo poşetinden 400 gram kokain çıktı: 2 gözaltı | Video 01:14
Samsun'da kargo poşetinden 400 gram kokain çıktı: 2 gözaltı | Video 15.02.2025 | 13:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA