Video Yaşam "Uykusunda öldü" denilen İclal'i, babası boğarak öldürmüş | Video

"Uykusunda öldü" denilen İclal'i, babası boğarak öldürmüş | Video

27.12.2022 | 11:01

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Diyarbakır'da 'uykusunda öldü' denilerek ihbarda bulunulan İclal Şimşek (19) için eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede boynunda izler bulunması üzerine gözaltına alınan aile üyeleri, cinayeti itiraf etti. İki yıl önce evlenip, ailesinin yanına dönen İclal'in uyurken babası Kadri K. (44) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Olay, dün öğlen saatlerinde Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızları İclal Şimşek'in uyanmadığını, yaptıkları kontrolde öldüğünü söyledi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 7'nci kattaki apartman dairesine gelen ekipler, yapılan kontrolünde öldüğü belirlenen İclal Şimşek'in boynunda izler tespit etti. Şimşek'in annesi M.K.,(39), babası Kadri K. ve kardeşleri Ö.K.(25) ile M.K.(16) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şimşek'in cansız bedeni de otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ve şüphelilerden ifadeleri üzerine cinayeti Kadri K.'nın işlediği tespit edildi.

EŞİYLE SORUNLAR YAŞAMIŞ
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, İclal Şimşek'in 2 yıl önce evlenerek Mersin'e yerleştiği, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar babasının evine döndüğü ve zaman zaman şehir dışında kalarak, daha sonra yine babaevine dönmesi nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığı belirtildi.

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