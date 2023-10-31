"Uyuma kavgasında" hamile karısını eliyle boğarak öldürdü | Video 31.10.2023 | 09:55 Adana’da 5 aylık hamile karısını "uyuma" kavgası nedeniyle eliyle boğarak öldüren koca, “Olay anını hatırlamıyorum” dedi. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 29 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hatice Demir (21), sabah saatlerinde yakınları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Bunun üzerine durum polise ihbar edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri ölen kadının üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi darp ve kesici alet izine rastlamadı. Şüpheli koca Emrah Demir (26) bölge ekiplerince gözaltına alındı.

"KARISININ ÇIĞLIKLARINI SUSTURMAK İÇİN ELİYLE AĞZINI KAPATMIŞ"

Akşam yemeğinden sonra Emrah Demir, eşi Hatice Demir'e uyuyacağını söyleyip yatak odasına gitti. Ancak Hatice Demir bir süre sonra yatak odasına gittiğinde eşinin uyumadığını görünce aralarında tartışma çıktı. Bu nedenle geceden başlayıp sabaha kadar süren kavga sonunda Emrah Demir, eşinin çığlıklarını susturmak için eliyle ağzını kapattı. Bu sırada havasız kalan genç kadın hayatını kaybetti.

Emrah Demir ifadesinde, "Yemekten sonra yatıyorum dedim, sonra yatamadım. Eşim de ne yapmaya çalışıyorsun dedi ve aramızda kavga başladı. Ne yaptığımı bilmiyorum, olay anı ile ilgili hiç bir şey hatırlamıyorum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan Emrah Demir çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.