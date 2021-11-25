Uyuşturucu almaya geldiler, polise yakalandılar | Video

Trabzon’da polis ekipleri tarafından bir apartmandaki 2 ayrı daireye ayrı ayrı yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ve para ele geçirilirken, operasyondan habersiz uyuşturucu almaya gelen 3 kişi, 2 satıcıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinde aynı apartmandaki 2 ayrı dairede uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Gece saatlerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde saklama kabı içerisinde 2 parça 51,41 gram kubar esrar, 2 parça 33,91 gram metamfetamin, 1.80 gram tütünle karışık kubar esrar, bir metamfetamin kırıntıları bulunan cam düzenek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 4 bin 400 TL ve 5 dolar para ele geçirildi.

UYUŞTURUCU MADDE ALMAYA GELİRKEN YAKALANDILAR!

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda ikamette arama devam ederken, farklı saatlerde uyuşturucu satın almak amacıyla gelen 3 kişinin üzerinde ve çantalarında da arama yapıldı. Yapılan aramada 4 adet gerica sentetik ecza, 2.93 gram kubar esrar maddesi, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam düzenek, 4 gram kubar esrar maddesi ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Diğer ikamette yapılan aramada ise 7 parça 350 gram metamfetamin, 38 adet ecstacy, 2 adet lyrica sentetik ecza, 20 gram kubar esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ile 8 parça halinde alüminyum folyo parçaları ele geçirildi. Operasyonlarda 2'si torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcısı, 3'ü de uyuşturucu satın almak isteyen toplam 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişinin Emniyet'teki sorgusu sürdüğü belirtildi.