Video Yaşam Uyuşturucu almaya geldiler, polise yakalandılar | Video
Uyuşturucu almaya geldiler, polise yakalandılar | Video

Uyuşturucu almaya geldiler, polise yakalandılar | Video

25.11.2021 | 13:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Uyuşturucu almaya geldiler, polise yakalandılar | Video 01:29
Uyuşturucu almaya geldiler, polise yakalandılar | Video 25.11.2021 | 13:50
Kazmayla iş yeri camını kırdılar, güvenlik kamerasına yakalandılar | Video 01:40
Kazmayla iş yeri camını kırdılar, güvenlik kamerasına yakalandılar | Video 25.11.2021 | 13:43
Kadıköy, Bayrampaşa ve Esenyurt’taki uyuşturucu operasyonları kamerada | Video 01:37
Kadıköy, Bayrampaşa ve Esenyurt'taki uyuşturucu operasyonları kamerada | Video 25.11.2021 | 11:56
Yolcu minibüsü takla attı: 2’si ağır 5 yaralı | Video 00:37
Yolcu minibüsü takla attı: 2’si ağır 5 yaralı | Video 25.11.2021 | 13:29
Genç kızı takip eden şüpheli gözaltına alındı; O anlar kamerada | Video 01:39
Genç kızı takip eden şüpheli gözaltına alındı; O anlar kamerada | Video 25.11.2021 | 13:31
Engelli genci öldüresiye döven sanık, kendini böyle savundu | Video 02:25
Engelli genci öldüresiye döven sanık, kendini böyle savundu | Video 25.11.2021 | 13:12
Kadıköy metrosunda dehşet saçan saldırgan adliyeye getirildi | Video 00:20
Kadıköy metrosunda dehşet saçan saldırgan adliyeye getirildi | Video 25.11.2021 | 12:48
Durdurulan otomobilin motor bölümünde heykel ele geçirildi | Video 00:49
Durdurulan otomobilin motor bölümünde heykel ele geçirildi | Video 25.11.2021 | 12:55
Kamyonetle çarpıştıktan sonra ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı | Video 02:22
Kamyonetle çarpıştıktan sonra ağaca çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı | Video 25.11.2021 | 11:30
Sivas’ta kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 01:12
Sivas'ta kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 25.11.2021 | 11:24
Mersin’de ters dönen otomobilin kaza anı kamerada | Video 00:51
Mersin'de ters dönen otomobilin kaza anı kamerada | Video 25.11.2021 | 11:35
Yediği yemekten kemik çıktı... Yemek borusu delindi! | Video 04:58
Yediği yemekten kemik çıktı... Yemek borusu delindi! | Video 25.11.2021 | 11:21
Hırsızla iş yeri sahibi arasında silahlı kavga | Video 02:35
Hırsızla iş yeri sahibi arasında silahlı kavga | Video 25.11.2021 | 10:55
Önce valizi çaldı ardından içini doldurup müşteri gibi uzaklaştı | Video 03:27
Önce valizi çaldı ardından içini doldurup müşteri gibi uzaklaştı | Video 25.11.2021 | 10:25
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu | Video 06:48
Metroda bıçakla tehdit edilen kadın konuştu | Video 25.11.2021 | 10:35
SON DAKİKA: Müge Anlı’dan canlı yayında tepki Kanı yerde kalmasın! Öteki dünyaya bırakamayız... 14:01
SON DAKİKA: Müge Anlı'dan canlı yayında tepki "Kanı yerde kalmasın! Öteki dünyaya bırakamayız... 25.11.2021 | 10:41
Önce valizi çaldı ardından içini doldurup müşteri gibi uzaklaştı | Video 03:27
Önce valizi çaldı ardından içini doldurup müşteri gibi uzaklaştı | Video 25.11.2021 | 10:35
Aile sağlığı merkezinde satır paniği kamerada | Video 02:26
Aile sağlığı merkezinde satır paniği kamerada | Video 25.11.2021 | 10:35
Müge Anlı Son Bölüm Tamamı 25 Kasım 2021 Perşembe Tek Parça izle! Leyla Aydemir olayında flaş gelişme Yeniden yargılama... 13:01
Müge Anlı Son Bölüm Tamamı 25 Kasım 2021 Perşembe Tek Parça izle! Leyla Aydemir olayında flaş gelişme "Yeniden yargılama..." 25.11.2021 | 10:22
Yakalanmamak için JASAT’ın araçlarını ezberlediler, JASAT hırsızların ezberini bozdu | Video 04:31
Yakalanmamak için JASAT’ın araçlarını ezberlediler, JASAT hırsızların ezberini bozdu | Video 25.11.2021 | 10:13

Trabzon’da polis ekipleri tarafından bir apartmandaki 2 ayrı daireye ayrı ayrı yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ve para ele geçirilirken, operasyondan habersiz uyuşturucu almaya gelen 3 kişi, 2 satıcıyla birlikte kıskıvrak yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ortahisar ilçesinde aynı apartmandaki 2 ayrı dairede uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi. Gece saatlerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde saklama kabı içerisinde 2 parça 51,41 gram kubar esrar, 2 parça 33,91 gram metamfetamin, 1.80 gram tütünle karışık kubar esrar, bir metamfetamin kırıntıları bulunan cam düzenek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 4 bin 400 TL ve 5 dolar para ele geçirildi.

UYUŞTURUCU MADDE ALMAYA GELİRKEN YAKALANDILAR!

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda ikamette arama devam ederken, farklı saatlerde uyuşturucu satın almak amacıyla gelen 3 kişinin üzerinde ve çantalarında da arama yapıldı. Yapılan aramada 4 adet gerica sentetik ecza, 2.93 gram kubar esrar maddesi, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam düzenek, 4 gram kubar esrar maddesi ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam düzenek ele geçirildi.

Diğer ikamette yapılan aramada ise 7 parça 350 gram metamfetamin, 38 adet ecstacy, 2 adet lyrica sentetik ecza, 20 gram kubar esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen hassas terazi ile 8 parça halinde alüminyum folyo parçaları ele geçirildi. Operasyonlarda 2'si torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcısı, 3'ü de uyuşturucu satın almak isteyen toplam 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişinin Emniyet'teki sorgusu sürdüğü belirtildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA