Uyuşturucu baronlarına gözaltı | Video
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Brezilya ve Kolombiya’dan uçak ve gemilere yükledikleri kokainleri Türkiye’ye sokan uyuşturucu baronlarına yönelik nefes kesen operasyon. Ankara ve İstanbul emniyetin ortak operasyonunda uyuşturucu baronu 6 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu baronlarından Atilla A., 15 milyon değerindeki evinin yatak odasında bulunan asansör ile garaja inerek kaçmaya çalışırken yakalandı. Diğer bir uyuşturucu baronu Nurten A.’nın babasının yolunda gittiği ortaya çıktı. Baba Selahattin A.’nın 1990 yılında uyuşturucu ticaretinden cezaevine girdiği ortaya çıktı.