Uyuşturucu baronlarına ve servetlerine operasyon | Video

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Bursa merkezli 5 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 33 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahısların uyuştucudan elde ettiği gelirle satın aldıkları belirlenen milyonlarca lira değerinde 14 ev, 12 araç 2 arsa 1 tarla ile 366 bin 855 TL'ye el konuldu.
Yakalıp Bursaya getirildikten sonra sorguları tamamlanan 33 şahıs hakkında TCK 282. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticaretinden Elde Edilen Suç Gelirlerini Aklama suçundan yürütülen adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.