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Uyuşturucu baronlarına ve servetlerine operasyon | Video

Uyuşturucu baronlarına ve servetlerine operasyon | Video

10.01.2023 | 14:33

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Bursa merkezli 5 ilde yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 33 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahısların uyuştucudan elde ettiği gelirle satın aldıkları belirlenen milyonlarca lira değerinde 14 ev, 12 araç 2 arsa 1 tarla ile 366 bin 855 TL'ye el konuldu.

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İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığıkoordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Örgüte Üye Olmak", "Örgüt Dahilinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" ve TCK 282. maddesinde belirtilen "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığını Aklama" suçuna ilişkin İnegöl merkezli olarak başlatılan ve Bursa, İzmir, Kocaeli, Adana ve Bingöl olmak üzere 5 ayrı ilde, 26 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonlarda birbiri ile bağlantılı 33 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan planlı operasyonda uyuşturucu baronlarının uyuşutucuru ticaretinden elde ettikleri gelirle aldıkları tespit edilen 14 adet ev, 12 adet araç, 2 adet arsa, 1 adet tarla ile 366 bin 855 TL'ye el konuldu.

Yakalıp Bursaya getirildikten sonra sorguları tamamlanan 33 şahıs hakkında TCK 282. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticaretinden Elde Edilen Suç Gelirlerini Aklama suçundan yürütülen adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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