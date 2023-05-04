Video Yaşam Uyuşturucu baronu bazadan çıktı | Video
Uyuşturucu baronu bazadan çıktı | Video

Uyuşturucu baronu bazadan çıktı | Video

04.05.2023 | 11:06

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince Ankara merkezli 52 ilde yapılan operasyonda Afganistan-İran-Türkiye üçgeninde hareket eden uyuşturucu örgütünün kritik isimlerinden biri olan Abdulselim Ertürk yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekiplerince, bir yıldır takip edilen uyuşturucu örgütüne yönelik operasyon başlattı. Ankara merkezli 52 ilde eşzamanlı yapılan operasyona, 2 bin 841 polis, 57 narkotik köpeği katıldı. Özel harekât polislerinden destek alınan operasyonda, ayrıca 4 hava aracı da görev aldı. Operasyonda ile Afganistan-İran-Türkiye üçgeninde hareket ettiği belirlenen uyuşturucu örgütünün ikinci isim olan Mustafa K.'nin de aralarında bulunduğu 598 kişiden 524'ü gözaltına alındı.

YATAK BAZASINDA YAKALANDI
Operasyon çerçevesinde örgütün kritik isimlerinden biri olduğu tespit edilen Abdulselim Ertürk'ün ise İstanbul Esenyurt'ta olduğu belirlendi. Şafak vakti polis ekipleri tarafından Ertürk'ün kaldığı lüks daireye baskın yapılarak evinde arama yapıldı. Polis ekipleri ilk etapta Ertürk'ü bulamadı fakat bu sırada Ertürk'ün eşi, şüpheli hareketlerde bulunarak, yatak odasındaki yatağın üzerine oturması polisin dikkatini çekti. Yatak bazasını kaldıran ekipler, uyuşturucu baronu Abdulselim Ertürk'ü yatak altında uzanmış halde buldu. Yatak bazasından çıkarılan Ertürk, güvenlik güçleri tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı. Ertürk'ün örgütle torbacılar arasında bağlantı sağladığı, torbacılardan gelen uyuşturucu paralarını toplayarak örgütün hesaplarına aktardığı, torbacılara uyuşturucu sevkiyatını yönettiği, bu nedenle örgütün kritik isimlerinden biri olduğu kaydedildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pendik’te sokak ortasında kadını darp etti, tepki gösteren vatandaşları ezmeye çalıştı! O anlar kamerada | Video 02:05
Pendik’te sokak ortasında kadını darp etti, tepki gösteren vatandaşları ezmeye çalıştı! O anlar kamerada | Video 04.05.2023 | 11:40
‘Kasten öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı | Video 01:34
‘Kasten öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı | Video 04.05.2023 | 11:40
Sultangazi’de işe giderken silahlı saldırıya uğradı; o anlar kamerada | Video 03:01
Sultangazi'de işe giderken silahlı saldırıya uğradı; o anlar kamerada | Video 04.05.2023 | 11:16
Doğal güzelliği ile dikkat çeken Harami yaylası ziyaretçilerini bekliyor | Video 03:21
Doğal güzelliği ile dikkat çeken Harami yaylası ziyaretçilerini bekliyor | Video 04.05.2023 | 11:04
Tıp literatürüne giren kalp profesörüne silahlı saldırı kamerada | Video 03:22
Tıp literatürüne giren kalp profesörüne silahlı saldırı kamerada | Video 04.05.2023 | 11:04
Uyuşturucu baronu bazadan çıktı | Video 01:47
Uyuşturucu baronu bazadan çıktı | Video 04.05.2023 | 11:06
Tıp literatürüne giren kalp profesörüne silahlı saldırı kamerada | Video 03:22
Tıp literatürüne giren kalp profesörüne silahlı saldırı kamerada | Video 04.05.2023 | 10:48
İzmir’de 34 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video 00:29
İzmir'de 34 milyon 740 bin kaçak makaron ele geçirildi | Video 04.05.2023 | 10:47
Banyo ve tuvalette üretilen 3 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi | Video 01:53
Banyo ve tuvalette üretilen 3 bin 390 litre sahte içki ele geçirildi | Video 04.05.2023 | 10:14
Paravan Şebekesi’nin iki milyonluk vurgunu… Operasyonla çökertildi | Video 00:46
Paravan Şebekesi’nin iki milyonluk vurgunu… Operasyonla çökertildi | Video 04.05.2023 | 10:36
Çanakkale Ruhu Sındırgı’ya taşındı | Video 04:03
Çanakkale Ruhu Sındırgı’ya taşındı | Video 04.05.2023 | 09:40
Sosyal medyada tanıştıkları kadınları çağırıp gasbettiler | Video 01:15
Sosyal medyada tanıştıkları kadınları çağırıp gasbettiler | Video 04.05.2023 | 10:00
Diyarbakır’da son fön operasyonu | Video 00:52
Diyarbakır’da "son fön" operasyonu | Video 04.05.2023 | 10:03
Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı… | Video 00:31
Terör örgütünün gençlik yapılanmasına operasyon: 13 gözaltı… | Video 04.05.2023 | 10:03
Diyarbakır’da 194 aile konteyner kente yerleştirildi | Video 03:12
Diyarbakır’da 194 aile konteyner kente yerleştirildi | Video 04.05.2023 | 09:35
Liselilerin görme engelliler için tasarladığı ‘Konuşan Fırın’ TEKNOFEST’te ikinci oldu | Video 02:54
Liselilerin görme engelliler için tasarladığı ‘Konuşan Fırın’ TEKNOFEST’te ikinci oldu | Video 04.05.2023 | 09:06
Ayakkabı mağazasında uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video 01:39
Ayakkabı mağazasında uyuşturucu hap ile yakalanan 2 şüpheli tutuklandı | Video 04.05.2023 | 09:01
Cenazeyi defnettiler, mezarlık çıkışı kabusu yaşadılar: 6 yaralı | Video 01:04
Cenazeyi defnettiler, mezarlık çıkışı kabusu yaşadılar: 6 yaralı | Video 04.05.2023 | 08:51
Parkur bitişini kaçırıp kaybolan 4 rafting sporcusu Melen Barajı’nda bulundu | Video 00:18
Parkur bitişini kaçırıp kaybolan 4 rafting sporcusu Melen Barajı'nda bulundu | Video 04.05.2023 | 08:50
Aylar önce kurşunlanan oto galeride, bu sefer de lüks otomobiller alev alev yandı | Video 04:02
Aylar önce kurşunlanan oto galeride, bu sefer de lüks otomobiller alev alev yandı | Video 04.05.2023 | 08:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA