Uyuşturucu baskınında EYP ele geçirildi | Video

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Malatya’da polis tarafından bir adrese düzenlenen baskında çok sayıda silah, el yapımı fitil ateşlemeli patlamaya hazır patlayıcı ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Öte yandan narkotik ekipleri "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticaretine "yönelik yaptığı titiz çalışmalar kapsamında iki adrese daha operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada 100 gram uyuşturucu madde ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalar sırasında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 450 TL para ile 500 adet fişeği de el konuldu.
Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.