Video Yaşam Uyuşturucu çetesine şok baskın | Video

Uyuşturucu çetesine şok baskın | Video

Uyuşturucu çetesine şok baskın | Video
30.06.2021 | 09:01

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasadışı yollardan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri bağlantılı olduğu şahıslara pazarladıkları şüphesiyle uzun süredir takip ettikleri Suriye uyruklu M.E. liderliğindeki Organize Suç Örgütünün kullandığı iş yeri ve ikamet ettiği adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerince burada yapılan aramalarda 22.000 adet uyuşturucu hap, (8) Kg. uyuşturucu madde (Esrar), (2) Kg. uyuşturucu madde (Metamfetamin), (1) adet hassas terazi, (1) adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan tamamı Suriye uyruklu başta Organize Suç Örgütü lideri M.E. olmak üzere B.N., M.H.N., M.A.B., ve O.B. isimli (5) şüpheli Jandarma’daki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; İstanbul Fatih bölgesinde yabancı uyruklu şahısların işletmiş olduğu ikinci el eşya dükkânından piyasaya uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde bilgiye ulaştı.

PARAVAN İKİNCİ EL EŞYA DÜKKANI
Alınan bilgi üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri; Fatih bölgesinde ikinci el eşya satışı yapan dükkânları ve şahısları mercek altına aldı. Jandarma ekipleri yapmış oldukları teknik ve fiziki takip ile Suriye uyruklu M.E. isimli şahsı tespit etti. M.E. üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştıran Jandarma ekipleri M.E.nin bağlantılı olduğu şahıslar ile kullandıkları adresleri tek tek belirledi.

CAMDAN ATTIKLARI ÇANTA JANDARMANIN DİKKATİNDEN KAÇMADI
Jandarma ekiplerince adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheliler ile suç unsurlarının ele geçirilmesi maksadıyla eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Şüpheliler evin camından bahçeye uyuşturucu dolu çantayı attılar ancak bu durum Jandarmanın dikkatinden kaçmadı.

UYUŞTURUCULARI EŞYALARIN ARASINA GİZLEMİŞLER
Tamamı Suriye uyruklu olduğu anlaşılan şüphelinin ev ve ikinci el eşya satışı yapıldığı beyan edilen işyerlerinde yapılan aramalarda eşyaların arasına gizlenmiş vaziyette; 22.000 adet uyuşturucu hap, (8) Kg. uyuşturucu madde (Esrar), (2) Kg. uyuşturucu madde (Metamfetamin), (1) adet hassas terazi, (1) adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Başta Organize Suç Örgütü lideri M.E. olmak üzere B.N., M.H.N., M.A.B., ve O.B. isimli (5) şüpheli şahıs ise Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Gözaltına alınan Suriye Uyruklu M.E. B.N., M.H.N., M.A.B., ve O.B isimli uyuşturucu satıcısı (5) şahıs Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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