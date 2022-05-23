Uyuşturucu deposuna baskın: 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi | Video

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İstanbul polisinin Fatih’te bulunan bir depoya yaptığı operasyonda toplam 248 kilogram Hint keneviri maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 şüpheli gözaltına alındı.
Elde edilen istihbaratı değerlendiren narkotik polisi, söz konusu depoyu izlemeye aldı. Ardından belirlenen depoya önceki gün operasyon gerçekleştirildi. Şok baskında depoda bulunan A.G., F.B., Y.U. ve T.A. adlı 4 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı. Operasyonun düzenlendiği depoda gerçekleştirilen aramalarda daralı ağırlığı 248 kilogram olan Hint Keneviri maddesi ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler gözaltına alındıktan sonra İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Haklarında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tahkikat başlatılan 4 şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.