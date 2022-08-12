Uyuşturucu evine jandarma baskını | Video

Gaziantep’te şehir merkezine yakın bir çiftlik evinde kenevir ekimi yapan 2 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Şehitkamil ilçesinin Karahöyük Mahallesinde bulunan bir çiftlik evinde kenevir ekimi yapıldığını belirleyince operasyon düzenledi. Havadan drone aracılığıyla bölgeyi tarayan jandarma çiftlik evinde ekilen kenevirlerin bir kısmının esrar yapılmak için hazırlandığını tespit edince baskın yaptı.

Çiftlik evine drone destekli yapılan operasyonda 860 kök kenevir, 30 kilogram kubar esrar ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Evin çevresindeki bir kulübede kenevir bitkilerini asarak kurutarak satışa hazır hale getiren 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen kenevir bitkileri yakılarak imha edilirken, şüpheliler çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.