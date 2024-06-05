Uyuşturucu, hassas burun Daxo’ya takıldı | Video 05.06.2024 | 12:34 Kars’ta uyuşturucu hassas burun Daxo’ya takıldı. Bir otomobilde uyuşturucu ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde seyir halindeki bir otomobile operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda Narkotik Dedektör Köpeği Daxo marifetiyle yapılan arama yapıldı. Yapılan aramada, 2 parça halinde toplam 19,73 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı. "TCK-188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.K.(44) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.