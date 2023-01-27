Uyuşturucu imal edip satıyorlardı! Yakalandılar… | Video
İstanbul’da uyuşturucu imal ederek satan iki kişi Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.
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