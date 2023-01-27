Video Yaşam Uyuşturucu imal edip satıyorlardı! Yakalandılar… | Video
Uyuşturucu imal edip satıyorlardı! Yakalandılar… | Video

Uyuşturucu imal edip satıyorlardı! Yakalandılar… | Video

27.01.2023 | 12:05

İstanbul’da uyuşturucu imal ederek satan iki kişi Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

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Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir ikamet adresinde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığını tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. Y.Z. ve M.G. isimli iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 10 kilo 560 gram Marihuana maddesi, 14 adet Marihuana kökü, bir çadır düzeneği ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. İki suç ortağı da "Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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