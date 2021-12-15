Uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı, "Görüşeceğiz" deyip tehdit etti | Video
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Aksaray’da arkadaşıyla birlikte uyuşturucu kullanırken bekçiler tarafından suçüstü yakalanan şüpheli, hastanede basın mensuplarını tehdit ederek, “1 saat sonra görüşeceğiz” dedi.
Olay, saat 21.00 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi PTT Caddesi üzerindeki parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sorumluluk bölgelerinde devriye atan mahalle ve çarşı bekçileri parkta 2 şahsın bank üzerinde bir şeylerle uğraştıklarını gördü. Bunun üzerine kendilerini gizleyerek 2 şüpheliyi uzaktan takip eden bekçiler şahısların uyuşturucu kullandığını tespit etti. Bunun üzerine hemen harekete geçen bekçiler 2 şüpheliyi de uyuşturucu maddelerle birlikte suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Ş.Ç. (39) ve Ç.Ü. (25) sağlık kontrolünden geçirilmek üzere olay yerine çağırılan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri eşliğinde Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi. Elleri kelepçeli olarak hastaneye getirilen şüphelilerden Ş.Ç. kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarını görünce, "Ne var? Ne oluyor? Meşhur kişi mi? Ben kullanıcı da değilim, satıcı da değilim. Yarın görüşeceğiz, 1 saat sonra görüşeceğiz" diye konuşarak tehdit etti. Maskesi olmayan Ş.Ç.'ye bekçiler tarafından maskesi takıldı. 2 şüpheli de sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.