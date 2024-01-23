Uyuşturucu madde satıcısı sokak ortasında yaka paça yakalandı: O anlar kamerada | Video
Arnavutköy’de uyuşturucu madde satıcısı, sokak ortasında polis ekiplerince yakalanırken o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Polis merkezine götürülen şahsın üst ve ev aramasında çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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