Video Yaşam Uyuşturucu madde satıcısı sokak ortasında yaka paça yakalandı: O anlar kamerada | Video
Uyuşturucu madde satıcısı sokak ortasında yaka paça yakalandı: O anlar kamerada | Video

Uyuşturucu madde satıcısı sokak ortasında yaka paça yakalandı: O anlar kamerada | Video

23.01.2024 | 14:26

Arnavutköy’de uyuşturucu madde satıcısı, sokak ortasında polis ekiplerince yakalanırken o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde gece saatlerinde polisin takipte olduğu bir uyuşturucu madde satıcısı sokakta yürüdüğü esnada polis ekiplerini fark etmesi üzerine kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında kısa süreli yaşanan kovalamacanın ardından şahıs yakalandı. Yakalanma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, şahsın sokakta polis ekiplerini fark etmesi üzerine kaçmaya başladığı yaşanan kovalamacada polislerin silahlarını çektiği ve şahsın yakalanarak gözaltına alındığı görüldü.

Polis merkezine götürülen şahsın üst ve ev aramasında çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve cep telefonu ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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