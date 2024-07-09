Video Yaşam Uyuşturucu madde ticaretinden aranan 16 firari yakalandı | Video
Uyuşturucu madde ticaretinden aranan 16 firari yakalandı | Video

Uyuşturucu madde ticaretinden aranan 16 firari yakalandı | Video

09.07.2024 | 10:04

Adana'da narkotik polisleri ‘Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yaptığı operasyonla aralarında kadınların da bulunduğu 16 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin 14'i tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 18 adrese yapılan eş zamanlı baskınlar da 16 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Söz konusu şüphelilerin evlerinde yapılan arama çalışmalarında 550 gram bonzai, 20 kök hint keneviri, 48 gram esrar, 10 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İzmir’de gümrükte rüşvet operasyonu: 77 şüpheliye gözaltı | Video 01:45
İzmir'de gümrükte rüşvet operasyonu: 77 şüpheliye gözaltı | Video 09.07.2024 | 11:39
Tüfekle tekel bayisine girip sigara alan şüpheliye gözaltı | Video 03:05
Tüfekle tekel bayisine girip sigara alan şüpheliye gözaltı | Video 09.07.2024 | 11:10
Adana’da garip hırsızlık! Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar | Video 01:07
Adana'da garip hırsızlık! Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar | Video 09.07.2024 | 11:06
Kütahya’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama | Video 01:26
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama | Video 09.07.2024 | 10:56
Şavşat’ta 2 katlı evde yangın çıktı: 1 yaralı | Video 00:54
Şavşat’ta 2 katlı evde yangın çıktı: 1 yaralı | Video 09.07.2024 | 10:56
100 metreden aşağıya uçan karı-koca hayatını kaybetti | Video 07:54
100 metreden aşağıya uçan karı-koca hayatını kaybetti | Video 09.07.2024 | 10:19
İstanbul ve Sakarya’da terör DHKP-C operasyonu: 12 gözaltı | Video 00:58
İstanbul ve Sakarya’da terör DHKP-C operasyonu: 12 gözaltı | Video 09.07.2024 | 10:19
İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı | Video 01:15
İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı | Video 09.07.2024 | 10:19
İki grup sokak arasında kavgaya tutuştu, ortalık meydan muharebesine döndü | Video 00:31
İki grup sokak arasında kavgaya tutuştu, ortalık meydan muharebesine döndü | Video 09.07.2024 | 10:19
Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltında! 127 güzellik merkezine sahip | Video 00:43
Neslim Güngen ve İnanç Güngen gözaltında! 127 güzellik merkezine sahip | Video 09.07.2024 | 10:32
Emlakçıya akılalmaz oyun! Londra, İstanbul, Paris üçgeninde 14 milyonluk İngiliz vurgunu | Video 00:51
Emlakçıya akılalmaz oyun! Londra, İstanbul, Paris üçgeninde 14 milyonluk İngiliz vurgunu | Video 09.07.2024 | 10:34
Veteriner kavgasında gerçek ortaya çıktı! İşte SABAH’ın ulaştığı görüntüler | Video 00:21
Veteriner kavgasında gerçek ortaya çıktı! İşte SABAH'ın ulaştığı görüntüler | Video 09.07.2024 | 10:30
Uyuşturucu madde ticaretinden aranan 16 firari yakalandı | Video 00:54
Uyuşturucu madde ticaretinden aranan 16 firari yakalandı | Video 09.07.2024 | 10:04
Tarlasını sulamak isteyen çitçinin tıkanan borusundan yılan çıktı! | Video 02:08
Tarlasını sulamak isteyen çitçinin tıkanan borusundan yılan çıktı! | Video 09.07.2024 | 09:22
Drift atan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulandı | Video 00:09
Drift atan sürücüye 32 bin 233 TL ceza uygulandı | Video 09.07.2024 | 08:48
Sivas’ta sel: Caddeler göle döndü, ev ve iş yerini su bastı | Video 02:40
Sivas’ta sel: Caddeler göle döndü, ev ve iş yerini su bastı | Video 09.07.2024 | 08:49
Erzurum’da sağanak yağış: Kadın sürücü araçta mahsur kaldı, işyerleri sular altında kaldı | Video 05:44
Erzurum'da sağanak yağış: Kadın sürücü araçta mahsur kaldı, işyerleri sular altında kaldı | Video 09.07.2024 | 08:48
Gölcük’te otobüs durağa daldı! 00:13
Gölcük'te otobüs durağa daldı! 08.07.2024 | 16:45
Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur’dan duygusal paylaşım 00:18
Özkan Uğur'un oğlu Alişan Uğur'dan duygusal paylaşım 08.07.2024 | 14:06
Konya’da manevra yapan otomobilin kadına çarpma anı kamerada 00:58
Konya'da manevra yapan otomobilin kadına çarpma anı kamerada 08.07.2024 | 14:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA