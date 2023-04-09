Uyuşturucu maddelerle suçüstü yakaladılar | Video 09.04.2023 | 13:08 İstanbul’da iki uyuşturucu satıcısı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Bağcılar İlçesi Demirkapı Mahallesi ve Hürriyet Mahallesi'nde iki adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi. E.Y. ve A.İ. isimli iki uyuşturucu madde satıcısı; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.



E.Y.'nin çok sayıda farklı suçtan kaydının bulunduğu ve adli makamlarca arandığı tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda 165,10 gram Esrar maddesi, 960 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, üç cep telefonu, 2 bin 760 lira nakit para ve dört mermi ele geçirildi. İki uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.