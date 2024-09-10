Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı | Video
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalan 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından G.Ü. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak (TCK-191) suçundan adli işlem yapıldı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli H.B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yapılan çalışmalar ve denetimler sonucunda hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan kesinleşmiş 1 yıl 8 ay hapis cezası ile yakalama emri bulunan M.G isimli şahıs görevlilerce yakalanarak işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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