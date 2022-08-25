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OTOMATİK OYNAT
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Uyuşturucu operasyonunda 10 gözaltı | Video 25.08.2022 | 14:56
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Karaman’da silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 25.08.2022 | 14:56
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Ankara'da çatı yangını korkuttu | Video 25.08.2022 | 14:36
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5 arkadaşın ölmeden önce otomobildeki son görüntüleri ortaya çıktı | Video 25.08.2022 | 13:42
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Adana’da denizde hortum böyle görüntülendi | Video 25.08.2022 | 12:55
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Esenyurt'ta şiddetli sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşanıyor | Video 25.08.2022 | 09:45
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Adana’da korna kavgasında sopa ve yumruklar konuştu | Video 25.08.2022 | 09:57
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İstanbul’da sağanak başladı: Esenyurt’u yine su bastı! | Video 25.08.2022 | 09:27
01:35
Ankara’da DEAŞ’a yardım eden 13 kişi gözaltında | Video 25.08.2022 | 09:43
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Arnavutköy'de sağanak yağış nedeniyle sokak göle döndü | Video 25.08.2022 | 09:24
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Eski iş yerini soydu! Sivil Güven Timleri yakaladı | Video 25.08.2022 | 09:06
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Afyonkarahisar’da yürekleri ağza getiren otobüs kazası | Video 25.08.2022 | 08:25
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen şahıslara yönelik olarak önceden belirlenen 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.