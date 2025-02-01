Uyuşturucu operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı | Video
Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 35 kişi gözaltına alınırken, polisin baskın yaptığı adreslerden birinde uyuşturucu madde koltuğunda altında ele geçirildi.
Öte yandan, yapılan baskınlarda aramalar ise polis kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde polisin uyuşturucu maddeleri koltuk altından bulması saniye saniye kayıt altına alındı.
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