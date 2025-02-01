Video Yaşam Uyuşturucu operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı | Video
Uyuşturucu operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı | Video

Uyuşturucu operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı | Video

01.02.2025 | 10:51

Afyonkarahisar’da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 35 kişi gözaltına alınırken, polisin baskın yaptığı adreslerden birinde uyuşturucu madde koltuğunda altında ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Emirdağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emirdağ İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda önceden belirlenen adreslere eş zamanlı bakın düzenlendi. Baskında yapılan aramalarda değişik türlerde yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde, sentetik peçete, uyuşturucu kullanma aparatları, 11 cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL para ele geçirildi. Operasyonda toplamda 35 kişi ise gözaltına alındı. Şahıslardan 30'u hakkında 'uyuşturucu madde kullanmaktan' adli işlem yapılırken, A.T ve F.S.Ş. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan, yapılan baskınlarda aramalar ise polis kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde polisin uyuşturucu maddeleri koltuk altından bulması saniye saniye kayıt altına alındı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekirdağ’da asayiş ve trafik uygulamalarında 193 kişi tutuklandı | Video 00:36
Tekirdağ'da asayiş ve trafik uygulamalarında 193 kişi tutuklandı | Video 01.02.2025 | 11:47
Güpegündüz ateş açtılar! İş yeri çalışanlarıyla valeler arasında silahlı araç parkı kavgası kamerada | Video 03:49
Güpegündüz ateş açtılar! İş yeri çalışanlarıyla valeler arasında silahlı araç parkı kavgası kamerada | Video 01.02.2025 | 11:33
Uyuşturucu operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı | Video 00:29
Uyuşturucu operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı | Video 01.02.2025 | 10:51
Çekmeköy’de lastik fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 02:09
Çekmeköy'de lastik fabrikasında yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı | Video 01.02.2025 | 10:28
Ataşehir’de haraç almak için iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada | Video 02:00
Ataşehir'de haraç almak için iş yeri kurşunlayan şüpheliler kamerada | Video 01.02.2025 | 10:17
SON DAKİKA: Çekmeköy’de lastik deposunda yangın! | Video 02:09
SON DAKİKA: Çekmeköy’de lastik deposunda yangın! | Video 01.02.2025 | 10:14
Süpürge sapında uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 00:55
Süpürge sapında uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama | Video 01.02.2025 | 10:14
Şanlıurfa’da adliye bahçesinde kavga kamerada: 16 yaralı, 15 gözaltı | Video 01:49
Şanlıurfa'da adliye bahçesinde kavga kamerada: 16 yaralı, 15 gözaltı | Video 01.02.2025 | 09:50
İstanbul Boğaz’ın etkili olan sis böyle görüntülendi | Video 10:08
İstanbul Boğaz'ın etkili olan sis böyle görüntülendi | Video 01.02.2025 | 09:45
Diyarbakır’da horoz dövüşü yapılan mekana baskın: 8 gözaltı, 450 bin lira ceza | Video 00:58
Diyarbakır'da horoz dövüşü yapılan mekana baskın: 8 gözaltı, 450 bin lira ceza | Video 01.02.2025 | 09:45
Dehşete düşüren cinayet! İki kadın, komşularını 3 bilezik için öldürmüş! | Video 01:52
Dehşete düşüren cinayet! İki kadın, komşularını 3 bilezik için öldürmüş! | Video 31.01.2025 | 16:43
Sokak köpekleri park halindeki kamyoneti böyle parçaladı | Video 03:39
Sokak köpekleri park halindeki kamyoneti böyle parçaladı | Video 31.01.2025 | 16:01
Eyüpsultan’da ailesini katleden şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 00:29
Eyüpsultan'da ailesini katleden şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 31.01.2025 | 15:58
Malatya’da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın | Video 02:51
Malatya'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde yangın | Video 31.01.2025 | 15:09
Panjurun üzerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı | Video 00:17
Panjurun üzerinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı | Video 31.01.2025 | 15:09
Antalya’da 26 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 00:47
Antalya'da 26 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 31.01.2025 | 14:20
Tekirdağ’da 1 ton 375 litre kaçak içki ele geçirildi | Video 01:31
Tekirdağ'da 1 ton 375 litre kaçak içki ele geçirildi | Video 31.01.2025 | 13:50
Esenyurt’ta pala, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdılar! O anlar kamerada | Video 02:22
Esenyurt’ta pala, taş ve sopalarla birbirlerine saldırdılar! O anlar kamerada | Video 31.01.2025 | 11:35
KOM ekiplerinden Aydın merkezli eş zamanlı operasyon: 9 ton etil alkol ele geçirildi | Video 02:26
KOM ekiplerinden Aydın merkezli eş zamanlı operasyon: 9 ton etil alkol ele geçirildi | Video 31.01.2025 | 11:30
Bağcılar’da otomobiliyle ters yöne girdi ’polisim’ diyerek tehdit etti! | Video 01:24
Bağcılar’da otomobiliyle ters yöne girdi 'polisim' diyerek tehdit etti! | Video 31.01.2025 | 10:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA