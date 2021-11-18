Video Yaşam Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 kişiden 24'ü tutuklandı | Video
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 kişiden 24'ü tutuklandı | Video

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 kişiden 24'ü tutuklandı | Video

18.11.2021 | 08:44

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İstanbul'un Ataşehir ve Çekmeköy ilçelerinde önceki gün uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 24'ü tutuklandı. 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir ve Çekmeköy'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 32 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 32 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Adli makamlara sevk edilen 32 kişiden 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 24 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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