Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 torbacı tutuklandı | Video
Adana'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Ayrıca, polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki İncirlik Uygulama Noktasında durdurularak arama yapılan bir şehirlerarası yolcu otobüsünde de 362 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuyla ilgili yolculardan Fatih B. de gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan Özgür B. ve Barış B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Fatih B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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