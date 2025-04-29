Video Yaşam Uyuşturucu partisine jandarma baskını: 8 gözaltı | Video
Uyuşturucu partisine jandarma baskını: 8 gözaltı | Video

Uyuşturucu partisine jandarma baskını: 8 gözaltı | Video

29.04.2025 | 08:29

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri bağ evinde uyuşturucu partisi yapan 8 şahsı suçüstü yakaladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl merkezden kırsal İsaören Mahallesi'ndeki bir bağ evine gidip uyuşturucu partisi yapılacağı bilgisini aldılar. Şahısları takibe alan ekipler, tarlada uyuşturucu içmeye başlayan 8 kişiyi suçüstü yakaladı.

Şahısların üzerinde ve bulundukları yerde yapılan aramada 20 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 3 adet PAYP ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Şüpheliler M.Ü. (36), S.Y. (32), E.T. (32), C.P. (30), Ü.A. (42), M.M. (36), E.K. (31) ve S.F. (19) ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.
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