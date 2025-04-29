Uyuşturucu partisine jandarma baskını: 8 gözaltı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma komutanlığı ekipleri bağ evinde uyuşturucu partisi yapan 8 şahsı suçüstü yakaladı.
Şahısların üzerinde ve bulundukları yerde yapılan aramada 20 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 3 adet PAYP ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Şüpheliler M.Ü. (36), S.Y. (32), E.T. (32), C.P. (30), Ü.A. (42), M.M. (36), E.K. (31) ve S.F. (19) ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüler.
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